МВД заявило о риске хищения бюджетных денег в условиях пандемии

В России отмечается рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«Учитывая, что в условиях распространения коронавирусной инфекции правительством РФ приняты меры, направленные на стабилизацию экономики, возрастают риски использования мошеннических схем, направленных на хищение бюджетных средств, выделенных на поддержку бизнеса, субъектами, не имеющими на это права, либо получения субсидий в размере, превышающем суммы, предусмотренные законом», — приводит ТАСС его слова.

По словам Курносенко, на сегодняшний день больше всего подвержены рискам хищений бюджетные средства, направленные на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, сферы образования и здравоохранения, в том числе закупки лекарственных препаратов и аппаратуры для модернизации больниц.

Сотрудники МВД принимают меры для пресечения коррупционных преступлений. На сегодняшний день возбуждено 411 уголовных дел, подчеркнул Курносенко.

Ранее в этот день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.

В августе президент России Владимир Путин поручил выработать предложения о привлечении к ответственности временно исполняющих обязанности должностных лиц субъектов РФ за несоблюдение антикоррупционных стандартов. Согласно указу, лица, занимающие отдельные должности, будут временно ограничены в правах за увольнение с государственной или муниципальной службы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов.