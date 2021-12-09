Прямой эфир
Мир
МИД России приступил к проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена
Мир
СМИ опровергли вероятность введения США энергетических санкций против России
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид
Общество
Стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила ущерб
Мир
Посол Украины призвал канцлера ФРГ устроить «холодный душ» России
Общество
МВД захотело получать банковскую информацию для доследственных проверок
Мир
Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с РФ
Спорт
Пекин выразил Канаде протест из-за дипломатического бойкота Олимпиады
Общество
Генпрокуратура РФ предложила добавить в законы термин «криптовалюта»

МВД заявило о риске хищения бюджетных денег в условиях пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России отмечается рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Негладки взятки: причиной потери рейтинга губернаторов стала коррупция
АПЭК подготовил исследование о влиятельности глав субъектов в мае

«Учитывая, что в условиях распространения коронавирусной инфекции правительством РФ приняты меры, направленные на стабилизацию экономики, возрастают риски использования мошеннических схем, направленных на хищение бюджетных средств, выделенных на поддержку бизнеса, субъектами, не имеющими на это права, либо получения субсидий в размере, превышающем суммы, предусмотренные законом», — приводит ТАСС его слова.

По словам Курносенко, на сегодняшний день больше всего подвержены рискам хищений бюджетные средства, направленные на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, сферы образования и здравоохранения, в том числе закупки лекарственных препаратов и аппаратуры для модернизации больниц.

Сотрудники МВД принимают меры для пресечения коррупционных преступлений. На сегодняшний день возбуждено 411 уголовных дел, подчеркнул Курносенко.

Ранее в этот день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.

В августе президент России Владимир Путин поручил выработать предложения о привлечении к ответственности временно исполняющих обязанности должностных лиц субъектов РФ за несоблюдение антикоррупционных стандартов. Согласно указу, лица, занимающие отдельные должности, будут временно ограничены в правах за увольнение с государственной или муниципальной службы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021