Спящая угроза: эксперты рассказали о рисках обладания «мертвыми» банковскими картами

Эксперты рассказали россиянам о рисках обладания «мертвыми» банковскими картами — теми, которыми клиенты не пользуются на протяжении нескольких лет. По их словам, наличие таких карт может привести к комиссиям, подключению ненужных банковских услуг и даже утечке данных. Как грамотно пользоваться несколькими картами, чтобы не терять деньги, выясняли «Известия».

«Мертвые» карты

Эксперты рассказали о рисках обладания «мертвыми» банковскими картами. По их словам, наличие таких карт может привести к нежелательным комиссиям, подключению банковских услуг и даже утечке данных.

— «Мертвые» банковские карты — те, которыми клиент перестал пользоваться, но при этом не закрыл карточный счет и не расторг договор с банком, — объясняет генеральный директор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков. — По таким картам до конца срока их действия (обычно это три-пять лет) могут начисляться комиссии за обслуживание, СМС-уведомления и другие сопутствующие услуги.

Кроме того, добавляет руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова, банк может начать досаждать неактивному клиенту звонками или навязывать продукты, которые ему не нужны.

— Держатели «мертвых» карт не до конца осознают, что их персональные данные в любом случае хранятся у банка. Самые серьезные риски появятся в случае утечки персональных данных, когда они могут попасть в недобросовестные руки , — отмечает эксперт.

По данным Банка России, в третьем квартале 2021 года на руках у россиян находилось более 95,5 млн «мертвых» карт. При этом общее количество банковских карт в стране составило 319,8 млн.

Банковские риски

Оформить банковскую карту стало гораздо быстрее, чем несколько лет назад, — достаточно одного клика на заявку, говорит в беседе с «Известиями» правовой эксперт ЮК «Достигация» Александра Хохлова. Это удобство порождает большое количество карт на руках одного человека, и не все оказываются ему реально нужны.

По мнению руководителя направления предотвращения транзакционного мошенничества, SAS Россия/СНГ Кирилла Сарсенова, с точки зрения внешнего мошенничества риски списаний по «мертвым картам» не превышают риски по обычным, которыми клиенты регулярно пользуются, ведь на них, как правило, хранятся небольшие суммы.

— Однако, поскольку клиенты обычно не контролируют расходы по таким картам, появляются скорее риски их использования знакомыми людьми или внутреннего мошенничества в банках, — рассказывает эксперт. — У таких схем даже есть название «операции по спящим счетам» — мошенник может специально выискивать счета, на которых остались средства, и при этом нет никакой активности со стороны владельца.

Кроме того, добавляет Хохлова, сам банк при оформлении карты может подключить пользователю оповещения (СМС, звонки) и страхование. И если первая функция имеет незначительную стоимость, вторая может обойтись достаточно дорого.

— Помимо этого банк без вашего ведома может открыть брокерский или инвестиционный счет под предлогом услуги в подарок. Также он может снимать плату за содержание специализированных счетов: ИСЖ (инвестиционное страхование жизни), НСЖ (накопительное страхование жизни), ПИФ (паевой инвестиционный счет), — объясняет собеседница «Известий».

Как уничтожить «мертвую» карту

Как говорит в беседе с «Известиями» Денис Бурлаков, когда человек перестает пользоваться услугами банка, недостаточно просто удалить приложение со смартфона. Ему стоит обратиться в банк, вернуть карту и расторгнуть договор банковского обслуживания. Также нелишним будет отозвать согласие на обработку персональных данных: это позволит клиенту отвязаться от банка навсегда и не получать от него никаких предложений.

— Если речь идет о кредитной карте, то при закрытии важно получить справку о том, что клиент погасил всю сумму в полном объеме, включая проценты и комиссии, — добавляет собеседник «Известий».

В свою очередь Александра Хохлова отмечает, что банковскую карту сегодня можно закрыть и дистанционно — в таком случае сам «пластик» после закрытия его владелец может уничтожить вручную. В таком случае карта разрезается, чтобы магнитная полоса или чип стали неактивными.

Спящая угроза Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— Перед закрытием банковской карты нужно убедиться, что на ней нулевой баланс, все автоплатежи и услуги отключены, нет никаких долгов. Тогда карту можно спокойно уничтожить, — советует Хохлова.

Просто оставлять активную банковскую карту, которой человек не пользуется, специалисты не советуют: в этом случае возникает риск утери или компрометации. Как объясняет директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов, по потерянной карте может быть начислена плата за обслуживание и дополнительные сервисы. Один из вариантов — изменение условий использования этого продукта со стороны банка, о котором клиент не будет знать, но должен будет оплатить .

— Любой платежный инструмент эффективен только при его использовании, — говорит Евгений Суханов. — Даже при наличии каких-либо бонусных программ на счете неиспользуемой карты без операций по самой карте эти бонусные программы не работают (например, начисление cashback). Поэтому, если платежный инструмент не пригодится в ближайший квартал, его следует закрыть.

Навязанные услуги

Говоря об услугах, которые может навязывать банк (даже при пользовании «активными картами»), собеседники «Известий» отмечают, что их необходимость каждый клиент должен определять для себя сам.

— Банки часто стремятся предложить своим действующим клиентам дополнительные услуги, потому что знают их доход, понимают финансовое положение. При этом конкретному человеку эти дополнительные услуги могут быть не нужны: не все пользуются кредитными картами, берут кредиты наличными, открывают инвестиционные счета или покупают дополнительные страховки, — отмечает Денис Бурлаков.

Для того чтобы не обнаружить у себя подключенных платных услуг, важно внимательно читать документы при заключении договора и обращать внимание, где вы ставите галочки в онлайн-приложении. Также эксперт советует клиентам банков время от времени проверять пакет подключенных услуг и отключать те, которые уже не нужны.

Спящая угроза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Самая популярная навязываемая услуга — это страхование при получении денежных средств, например кредита, — рассказывает «Известиям» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Виталий Пичугин. — От нее можно отказаться, но тогда ставка по кредиту вырастает на 4 – 6%.

По словам Пичугина, обычно стоимость страховки составляет 100–200 тыс. рублей — обычно это около 4–6%. И если клиенту обещают кредит под 5,5%, то в реальности он составит 15–17% в случае отказа от страховки. Дополнительные факторы, влияющие на рост процента, — это отсутствие зарплатной карты в банке-кредиторе, предпенсионный или пенсионный возраст, а также наличие непогашенных кредитов.

Если же включить страховку, то реальный процент может быть на уровне 13–16, что легко рассчитывается «кредитным калькулятором», исходя из суммы кредита, срока и ежемесячного платежа.

Как безопасно пользоваться картой

По словам Дениса Бурлакова, правила безопасного пользования картами — и не важно, одна она или несколько, — просты: не нужно оставлять «пластик» без присмотра, сообщать данные третьим лицам, записывать ПИН-коды и пароли на бумажке, а если без этого не обойтись, то точно не хранить эту информацию вместе с картой.

— Также не стоит забывать о мошенниках. Если вам звонят из «Центробанка», «полиции», «службы безопасности» и просят назвать код из СМС или данные карты, смело вешайте трубку, — призывает Бурлаков.

При оплате товаров и услуг в интернете важно обращать внимание на сайт, где происходит оплата. Если он вызывает хотя бы малейшее подозрение, от покупки лучше отказаться. Лучшим вариантом, по мнению собеседника «Известий», будет завести отдельную карту для покупок в Сети и перечислять на нее нужную сумму непосредственно перед оплатой .