В Кувейте выявили первый случай заболевания «Омикрон»-штаммом коронавируса

В Кувейте зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон». Его выявили у гражданина одного из европейских государств, который перед прибытием в мусульманскую страну побывал в ЮАР. Об этом 8 декабря со ссылкой на официального представителя минздрава Кувейта Абдаллу ас-Санада сообщает агентство KUNA.

«Первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен у прибывшего в Кувейт европейца, который побывал в одной из африканских стран, где обнаружены заболевшие данным вариантом COVID-19», — передает издание слова ас-Санада.

При этом отмечается, что ранее мужчина был привит двумя дозами вакцины, одобренной в его родной стране. По словам представителя кувейтского минздрава, с момента прибытия в страну европейский гражданин, согласно принятым протоколам, находится в изоляции.

6 декабря первые два случая заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса были выявлены в Хорватии. Отмечалось, что оба пациента вакцинированы и не имеют тяжелой картины заболевания.

В тот же день президент Намибии Хаге Гейнгоб сообщил, что в стране выявлены по меньшей мере 18 случаев заболевания «Омикроном». Он также отметил более легкое распространение в стране коронавируса, учитывая его множественные мутации и повторные заражения.

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что штамм «Омикрон» выявлен у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР.

По данным ВОЗ на 6 декабря, в мире еще не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. После этого полеты в африканскую страну запретили. Всего прибыл из ЮАР 61 человек. Прибывших поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19. При этом в тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.