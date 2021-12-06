В Хорватии выявили двух заболевших «Омикрон»-штаммом COVID-19

Первые два случая заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса выявлены в Хорватии. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщил журналистам руководитель Хорватского института общественного здравоохранения Крунослав Цапак.

«У двух пациентов в Хорватии подтверждено выявление «Омикрон»-штамма. <…> Пациенты вакцинированы и не имеют тяжелой картины заболевания», — заявил Цапак.

В тот же день президент Намибии Хаге Гейнгоб на брифинге по ситуации с COVID-19 сообщил, что в стране выявлены по меньшей мере 18 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

«К сожалению, мне сообщили наши специалисты, что мы смогли выявить 18 случаев [заболевания] штаммом «Омикрон» в Намибии, что имеющиеся у нас доказательства предполагают более легкое распространение, учитывая множественные мутации и повторные заражения», — сообщил Гейнгоб.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. После этого полеты в африканскую страну запретили. Всего прибыл из ЮАР 61 человек. Прибывших поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19. При этом в тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

29 ноября кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков беседе с «Известиями» рассказал, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом в результате мутации. Предшественником этой мутации, по его словам, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия.

В Роспотребнадзоре 6 декабря заявили, что у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен штамм коронавируса «Омикрон».

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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