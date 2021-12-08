В ВОЗ отметили рост смертности в мире от COVID-19

Смертность от последствий COVID-19 во всем мире выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном 8 декабря.

За неделю, с 29 ноября по 5 декабря, врачи зафиксировали около 4,1 млн новых случаев COVID-19. При этом большой рост заболеваемости был выявлен в Африке (на 79%). В американском регионе прирост отмечен в 21%. В других странах заболеваемость либо упала, либо практически не подверглась изменениям.

Вместе с тем число летальных исходов от последствий коронавируса возросло на 10% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Сильный прирост отмечен в Юго-Восточной Азии и американском регионе — на 49% и 38% соответственно.

Всего за неделю было зафиксировано около 52,6 тыс. смертей по всему миру, которые были вызваны COVID-19. Однако ВОЗ добавила, что американский регион стал единственным, в котором зафиксировали рост и заболеваемости, и смертности.

Ранее в этот день ВОЗ не исключила, что штамм «Омикрон» к началу января может стать доминантным в Европе. За день до этого представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела рассказал, что «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов.

7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привиты более 72 млн граждан. По его словам, 65 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые специалисты называют штамм коронавируса «Омикрон» живой вакцинацией. Однако, по его словам, выводы о новом штамме делать рано.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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