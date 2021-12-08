Двое военных ФРГ погибли в результате инцидента с танком и внедорожником

Во время учений в Германии погибли двое военных. На полигоне в Бергене столкнулись танк и внедорожник. Об этом сообщается в Twitter сухопутных войск страны 7 декабря.

«В результате трагичного несчастного случая, столкновения на полигоне в Бергене во вторник погибли два военнослужащих», — сказано в сообщении.

Уточняется, что танк столкнулся с военным внедорожником, в результате инцидента оба водителя получили травмы, не совместимые с жизнью.

Министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования семьям и близким погибших.

26 ноября командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса сообщил, что Великобритания намерена отправить в ФРГ военную технику на случай возможной войны с Россией.

Он заявил, что Соединенное Королевство в рамках масштабной трансформации армии планирует создать три новых военных базы — в Кении, Омане и ФРГ.

Новым подразделениям передадут бронетранспортеры Boxer, усовершенствованные версии танков Challenger 3, гусеничные боевые машины Ajax, а также беспилотники, артиллерию и технику для обезвреживания мин.