Суд Петербурга арестовал заподозренного в хищении экс-главу района
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга суд заключил под стражу обвиняемого в хищении экс-главу Калининского района города Ивана Громова. Об этом сообщила 7 декабря объединенная пресс-служба судов.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для фигуранта уголовного дела.
«Из представленного в суд ходатайства следует, что братьям Громовым вменяется 8 эпизодов мошенничества на общую сумму 165 518 668 рублей 96 копеек. Кроме того, идет доследственная проверка еще по одному эпизоду на сумму 29 076 244 рубля 41 копейка. А общая сумма бюджетных денежных средств, проверяемых следствием на законность происхождения, превышает 537 000 000 рублей», — отметили в суде.
Громов возражал против ареста, утверждая, что такая мера пресечения чрезмерна.
Ранее во вторник сообщалось, что членство Громова в партии «Единая Россия» будет приостановлено.
Также в этот день стало известно о задержании Громова в Санкт-Петербурге. По данным «Известий», чиновник подозревается в хищении более 150 млн рублей. Преступления могли совершаться, когда Громов занимал пост главы комитета города по информатизации.
После задержания Ивана Громова стало известно о задержании и его брата Павла. Следователи провели обыски в его доме в Одинцовском районе Московской области.
Накануне Громов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Его просьбу удовлетворил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На должности главы Калининского района Громов проработал меньше месяца.