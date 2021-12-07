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В Петербурге задержан экс-глава Калининского района Громов

Экс-глава Калининского района Петербурга Громов задержан по подозрению в хищении
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В Санкт-Петербурге полиция задержала бывшего главу администрации Калининского района Ивана Громова. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник.

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По данным «Известий», чиновник подозревается в хищении более 150 млн рублей. По предварительной информации, речь идет о периоде, когда Громов занимал пост главы комитета по информатизации.

Днем ранее Громов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Его просьбу удовлетворил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На должность главы Калининского района Громова назначили 12 ноября. До этого он пять лет занимал пост руководителя администрации Петроградского района. Также работал председателем комитета по информатизации и связи.

24 сентября Беглов освободил от должностей двух вице-губернаторов города — Александра Бельского и Николая Бондаренко. Также от должности государственной гражданской службы Санкт‑Петербурга были освобождены председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец, а также глава администрации Приморского района Николай Цед. Причины кадровых изменений не уточнялись.

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