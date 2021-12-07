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В МИД РФ назвали ожидаемые сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V»

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Министерство иностранных дел РФ надеется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V» в первой половине 2022 года. Об этом во вторник, 7 декабря, заявил директор департамента экономического сотрудничества российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский.

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«Мы все-таки надеемся, что на каком-то этапе вакцина будет переквалифицирована (одобрена. — Ред.) ВОЗ. Думаю, что в первой половине следующего года это произойдет», — заявил Биричевский на круглом столе «Калининградская область в мировой восьмерке лучших».

По его словам, МИД занимается помощью Российскому фонду прямых инвестиций с продвижением нашей вакцины «Спутник V» на международные рынки. Данная работа требует взаимодействия с посольствами, добавил дипломат.

5 декабря Саудовская Аравия одобрила въезд лицам, прошедшим вакцинацию «Спутником V». Туристы, прошедшие иммунизацию, смогут въехать в страну с 1 января 2022 года.

Отмечается, что страна стала 102-м государством, которое могут посетить вакцинированные «Спутником V» граждане.

15 ноября сообщалось, что россияне, прошедшие вакцинацию «Спутником V», смогут въезжать в Израиль с 1 декабря 2021 года. Израильский министр туризма Йоэль Развозов 14 ноября рассказал, что страна очень ждет туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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