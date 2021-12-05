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Саудовская Аравия одобрила въезд прошедшим вакцинацию «Спутником V»
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Саудовская Аравия одобрила въезд прошедшим вакцинацию «Спутником V»

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Саудовская Аравия одобрила въезд лицам, прошедшим вакцинацию «Спутником V». Туристы, прошедшие иммунизацию, смогут въехать в страну с 1 января 2022 года. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Отмечается, что Саудовская Аравия стала 102 государством, которое могут посетить вакцинированные «Спутником V» граждане. Такое решение даст возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина, сообщили в РФПИ.

«Положительное решение регулирующих органов Саудовской Аравии сыграет важную роль для увеличения туристических потоков и развития деловых связей между Россией и Королевством, в том числе, в рамках деятельности Российско-Саудовского экономического совета», подчеркнули в РФПИ.

При въезде туристы должны будут пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.

15 ноября сообщалось, что россияне, прошедшие вакцинацию «Спутником V», смогут въезжать в Израиль с 1 декабря 2021 года. Израильский министр туризма Йоэль Развозов 14 ноября рассказал, что страна очень ждет туристов из России и рассчитывает принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года.

28 октября минздрав Израиля утвердил схему въезда с 15 ноября иностранных туристов, которые вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V». Въезд в страну разрешен для иностранных граждан, получивших две прививки не ранее 14 дней до начала поездки и не позднее шести месяцев на момент ее завершения.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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