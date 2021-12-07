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Греф назвал небылицами сообщения СМИ о готовящихся санкциях против России

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал «небылицами» и «чушью несусветной» информацию западных СМИ про ограничение конвертации рубля из-за возможных новых санкций США против России. Об этом банкир заявил журналистам во вторник, 7 декабря.

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«Это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить», — сказал он.

Греф подчеркнул, что под тамкими сообщениями «нет никакого реального основания», и даже если кто-то захочет это сделать, это будет «просто невозможно.

Накануне переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которые пройдут по видеосвязи 7 декабря, представитель Белого дома заявил, что Вашингтон и Брюссель разработали существенные экономические контрмеры, которые применят в случае «крупной российской военной эскалации» на Украине.

В тот же день источники телеканала CNN сообщали о возможных новых ограничениях США против России. Речь идет о рестрикциях в отношении некоторых предприятий и физических лиц. Отмечалось, что санкции могут затронуть российский суверенный долг. Также они могут включать исключение страны из системы SWIFT.

В Кремле заявили, что несмотря на заявления американской стороны о санкциях, разговор лидеров двух стран состоится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не ждет от предстоящих переговоров «прорывов», это будет «рабочий разговор в очень сложный период». По словам Пескова, эскалация напряженности в Европе «зашкаливает, она экстраординарная и требует личного обсуждения на высшем уровне».

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