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Белый дом подтвердил подготовку санкций на случай «вторжения» РФ на Украину

США заявили, что готовы нанести экономический удар по России
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Вашингтон и Брюссель разработали существенные экономические контрмеры, которые будут применены в случае «крупной российской военной эскалации» на Украине. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил журналистам в ходе телефонного брифинга представитель Белого дома.

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«Мы считаем, что у нас есть путь, который будет включать значительные экономические контрмеры со стороны как Европы, так и США, которые включали бы значительный, жестокий экономический вред для российской экономики», — отметил он.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о вероятности новых антироссийских санкций. По его словам, сообщения СМИ о возможности американских санкций против РФ — «продолжение информационной истерики».

Кроме того, он указал, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ о якобы планируемом вторжении России. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса.

Ранее, 6 декабря, источники телеканала CNN сообщили о возможных новых санкциях США против России. Речь идет о рестрикциях в отношении некоторых предприятий и физических лиц.

Кроме того, санкции могут затронуть российский суверенный долг. Также новые ограничения могут включать исключение страны из системы SWIFT.

Как отметил источник, США и Брюссель могут ввести против Москвы худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись в отношении государств, за исключением КНДР и Ирана. Окончательное решение американская администрация пока не приняла.

3 декабря президент США Джо Байден заявил о подготовке администрацией страны ряда комплексных инициатив, призванных не допустить якобы возможную агрессию РФ в отношении Украины. По словам политика, он поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками и Украиной по складывающейся ситуации.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стокгольме обсудили «меры сдерживания» России. По словам главы украинской дипломатии, на переговорах была подтверждена «важность крепкого стратегического партнерства Украины и США».

21 ноября Песков подчеркивал, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.

Он уточнил, что страны НАТО должны прекратить поставлять Киеву современные вооружения, «тем самым окрыляя Украину на безумные действия»,

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует.

Президент России Владимир Путин 13 ноября назвал подобные обвинения алармистскими. Он указал, что учения НАТО с использованием стратегического оружия в Черном море представляют вызов для РФ, но Москва не будет нагнетать обстановку.

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