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Песков прокомментировал сообщения о вероятности новых санкций США

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Сообщения СМИ о возможности санкций США против России и отключения страны от SWIFT являются продолжением информационной истерики. Об этом сообщил в понедельник, 6 декабря, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Телеканал CNN ранее в этот день со ссылкой на источники заявил, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину. Речь идет, в частности, о рестрикциях в отношении «окружения президента РФ Владимира Путина».

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«Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

В администрации президента США, в свою очередь, указали, что Вашингтон и Брюссель разработали существенные экономические контрмеры на случай вторжения России на Украину.

Ранее, 1 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

Спустя два дня президент США Джо Байден также заявил о подготовке администрацией страны ряда комплексных инициатив, призванных не допустить якобы возможную агрессию РФ в отношении Украины. Он добавил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками и Украиной по складывающейся ситуации.

Вместе с тем еще 18 ноября Путин обратил внимание на то, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». При этом 21 ноября Песков подчеркивал, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.

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