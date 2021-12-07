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Вирусолог РАН Чумаков назвал «Омикрон»-штамм живой вакциной

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У штамма коронавируса «Омикрон» снижена патогенность, а у переболевших этим вариантом COVID-19 появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. Поэтому «Омикрон» может стать живой вакциной. Об этом 7 ноября заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

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«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — рассказал Чумаков сайту URA.RU.

Также Чумаков высказал мнение, что появление «Омикрона» привело к тому, что локдаунов больше не будет. При этом ученый добавил, что за развитием штамма необходимо следить, наблюдая за тяжестью заболевания при этом варианте.

Днем ранее в РФ у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, был выявлен штамм коронавируса «Омикрон».

Тогда же руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко в беседе с сайтом «Газетой.Ru» заявил, что появление нового штамма коронавируса «Омикрон» может привести к положительным результатам, например, способствовать формированию коллективного иммунитета.

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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