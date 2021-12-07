Прямой эфир
Общество
Почти 60 млн россиян вакцинировались от гриппа
Мир
Израиль нанес авиаудар по сирийской Латакии
Происшествия
Экипаж севшего на мель на Сахалине сухогруза начали эвакуировать
Мир
Президент Аргентины получил бустерную дозу «Спутника V»
Мир
ВОЗ назвала неэффективным переливание плазмы крови для лечения COVID-19
Наука
На МКС впервые нарисуют картину кистями на холсте
Мир
Власти Новой Зеландии отказались присутствовать на Олимпиаде-2022
Мир
Джонсон заявил о намерении подавлять «агрессию» России против Украины
Мир
Семья пострадала от авиаудара возглавляемой США коалиции в Сирии
Культура
Фильм «Разжимая кулаки» вошел в лонг-лист номинантов на «Оскар»

Трамп назвал «неравным матчем» для США переговоры с Путиным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом будут неравным матчем для американской стороны.

Перезагрузочный день: чего ожидать от онлайн-саммита РФ и США
Владимир Путин и Джо Байден попытаются снизить накал на международной арене

«Это неравный матч, это был бы неравный матч и в лучшее время, неравный матч для нашей страны», — подчеркнул он в эфире телеканала Newsmax TV 6 декабря.

По словам экс-президента США «этот матч вообще нельзя было разрешать».

Также Трамп добавил, что он сам всегда действовал по отношению к РФ жестко, при этом ему нравился российский президент.

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Путин и Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

Темами переговоров станут ситуация на Украине и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в ходе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден намерен затронуть вопрос стабилизации отношений между двумя государствами.

При этом Псаки подчеркнула, что действующая администрация Штатов стремится не усиливать эскалацию в отношениях с Россией, а, напротив, как можно быстрее стабилизировать их.

В этот же день сообщалось, что в преддверии беседы с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден проведет телефонные переговоры с союзниками в Европе с целью координации дальнейших действий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021