Трамп назвал «неравным матчем» для США переговоры с Путиным

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом будут неравным матчем для американской стороны.

«Это неравный матч, это был бы неравный матч и в лучшее время, неравный матч для нашей страны», — подчеркнул он в эфире телеканала Newsmax TV 6 декабря.

По словам экс-президента США «этот матч вообще нельзя было разрешать».

Также Трамп добавил, что он сам всегда действовал по отношению к РФ жестко, при этом ему нравился российский президент.

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Путин и Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

Темами переговоров станут ситуация на Украине и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в ходе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден намерен затронуть вопрос стабилизации отношений между двумя государствами.

При этом Псаки подчеркнула, что действующая администрация Штатов стремится не усиливать эскалацию в отношениях с Россией, а, напротив, как можно быстрее стабилизировать их.

В этот же день сообщалось, что в преддверии беседы с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден проведет телефонные переговоры с союзниками в Европе с целью координации дальнейших действий.