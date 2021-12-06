Иммунолог назвал способ ограничить распространение «Омикрона» в России

Иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков 6 декабря рассказал, какие меры необходимо предпринять, чтобы ограничить распространение штамма коронавируса «Омикрон» в России.

«Нет никаких шансов, что «Омикрон» не распространится в России. <...> Тем не менее это не значит, что никаких мер принимать не нужно», — сказал он в беседе с «Известиями».

Крючков подчеркнул, что основная задача сейчас заключается в том, чтобы снизить количество и скорость поступления этого варианта вируса в страну.

«То есть уменьшить посев, чтобы отсрочить эпидемиологические последствия от этой линии вируса. У нас есть реальные меры, которые позволят на месяц-полтора сдвинуть наступление этих последствий на популяционном уровне. То, что мы «закрылись» от стран, где этот вариант уже был обнаружен, — программа минимум. По-хорошему, надо снижать количество рейсов в потенциально опасные страны и серьезную работу проводить», — добавил иммунолог.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре заявили, что у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен штамм коронавируса «Омикрон».

3 декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по предотвращению распространения «Омикрон»-штамма коронавируса в стране. Как указал Путин, необходимо повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления вируса, а также вакцин для профилактики коронавируса.

30 ноября сообщалось, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует адаптировать препарат «Спутник V» под новый штамм коронавируса «Омикрон».

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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