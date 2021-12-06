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В ВОЗ подтвердили отсутствие смертей после выявления «Омикрон»-штамма

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала данные об отсутствии смертельных случаев у заразившихся новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря.

«Омикрон» мог сформироваться среди миллионов людей, зараженных ВИЧ»
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По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, для изучения нового штамма понадобится еще несколько недель, чтобы определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

При этом специалисты отметили, что активное распространение нового штамма может вызвать более половины новых случаев COVID-19 в Европе в следующие несколько месяцев, сообщает «Газета.Ru».

3 декабря ВОЗ сообщила о выявлении «Омикрона» в 38 странах мира, но «Дельта» всё еще остается доминантным вариантом. Однако, согласно предварительным исследованиям, новый штамм может распространяться быстрее, чем предыдущие варианты коронавируса.

Накануне ученые из Кембриджского университета выяснили, что штамм «Омикрон» вируса SARS-CoV-2 содержит уникальную мутацию вирусного или человеческого геномного происхождения.

Ученые выявили в мутациях нового штамма фрагмент генетического материала от другого вируса, который, предположительно, вызывает простуду и присутствует в тех же инфицированных клетках. Эта мутация могла впервые произойти у человека, инфицированного обоими патогенами, когда версия SARS-CoV-2 получила генетическую последовательность от другого вируса.

По мнению вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, главного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, распространение «Омикрон»-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии. Имеющиеся на данный момент у ученных сведения говорят о том, что в большинстве случаев «Омикрон» не приводит к тяжелому течению болезни.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно.

В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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