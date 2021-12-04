Ученые предположили в штамме «Омикрон» наличие генома человека

Штамм «Омикрон» вируса SARS-CoV-2 содержит уникальную мутацию вирусного или человеческого геномного происхождения, что обнаружили ученые Кембриджского университета. Итоги исследования были опубликованы 3 декабря на портале OSF Preprints.

Ученые выявили в мутациях нового штамма фрагмент генетического материала от другого вируса, который, предположительно, вызывает простуду и присутствует в тех же инфицированных клетках.

Эта мутация могла впервые произойти у человека, инфицированного обоими патогенами, когда версия SARS-CoV-2 получила генетическую последовательность от другого вируса, считают соавтор исследования Венки Саундарараджан и его коллеги.

Он пояснил, что такая мутация со вставкой этого фрагмента генома позволяет «Омикрону» выглядеть «более человечным». Это же поможет ему избежать атаки иммунной системы человека. Согласно более ранним исследованиям, клетки в легких и желудочно-кишечной системе могут одновременно содержать коронавирусы SARS-CoV-2 и простуды.

Такое совместное заражение создает условия для вирусной рекомбинации — процесса, в котором два разных вируса в одной и той же клетке-хозяине взаимодействуют, создавая новые копии, которые имеют некоторый генетический материал от обоих «родителей», приводит слова Саундарараджана Reuters.

Ученый пояснил, что вирус из-за этого передается легче, вызывая при этом только легкое или бессимптомное заболевание. Но специалисты пока не знают, является ли «Омикрон» более заразным, чем другие штаммы, вызывает ли он более тяжелое заболевание и обгонит ли «Дельту» по распространяемости. На выяснение этого может потребоваться несколько недель.

В ходе исследования специалисты попытались расшифровать мутационный профиль нового штамма, чтобы выявить общие или отличительные клинические фенотипы с другими штаммами SARS-CoV-2. Они сравнили мутации «Омикрона» с предыдущими штаммами, вызывавшими озабоченность («Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта»), и вариантами, представляющими интерес («Лямбда», «Му», «Эта», «Йота» и «Каппа»).

Спайковый белок «Омикрона» имеет 26 аминокислотных мутаций (23 замены, две делеции и одна вставка), которые отличаются по сравнению с другими штаммами, вызывающими озабоченность, в то время как мутации замещения и делеции появлялись и в предыдущих линиях SARS-CoV-2. При этом мутация вставки (INS214EPE) ранее не наблюдалась ни в одной линии SARS-CoV-2, кроме «Омикрона».

«Последовательность нуклеотидов, кодирующая вставку ins214EPE, могла быть получена путем переключения шаблонов с участием геномов других вирусов, которые заражают те же клетки-хозяева, что и SARS-CoV-2, или транскриптом клеток-хозяев человека, инфицированных SARS-CoV-2», — говорится в исследовании ученых.

По мнению вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, главного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна, распространение «Омикрон»-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии. Имеющиеся на данный момент у ученных сведения говорят о том, что в большинстве случаев «Омикрон» не приводит к тяжелому течению болезни.

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