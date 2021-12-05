У девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявлен коронавирус

Роспотребнадзор сообщил о наличии коронавируса у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР. Инфекцию выявили посредством ПЦР-теста, сообщили в пресс-службе ведомства 5 декабря.

«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти граждан России, ранее размещенных в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле, также специалисты курируют процесс возращения россиян из стран Африканского региона. Сотрудники санитарно-карантинного контроля провели 3 и 4 декабря необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.

Ранее в этот день источник «Известий» рассказал о четырех заболевших россиянах. Как сообщалось, в больницу из пансионата в Московской области были направлены трое мужчин и беременная женщина с ребенком.

3 декабря у двух пассажиров, прилетевших из ЮАР в Россию, выявили коронавирус. Затем всех прилетевших из ЮАР граждан, среди которых находились заболевшие COVID-19, изолировали на 14 дней. Позже еще у четверых вернувшихся из ЮАР россиян подтвердился коронавирус, сообщает «Газета.Ru».

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Он добавил, что правительство страны уже готовит перечень мер по противодействию распространению этого варианта инфекции.

Ранее, 28 ноября, медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно.

В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».