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На Украине назвали издевательством решение Германии по «Северному потоку – 2»

«Нафтогаз»: решение ФРГ по «Северному потоку-2» является издевательством над правилами ЕС
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Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко считает издевательством решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) разрешить оператору Nord Stream 2 AG произвести немецкую «дочку». Об этом 5 декабря сообщает издание Euractiv.

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Витренко отметил, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) не должны сертифицировать, потому что он якобы не соответствует правилам Евросоюза (ЕС). Также он подчеркнул, что на всех участках должны иметься альтернативные поставщики.

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — сказал он.

Власти немецкого региона Мекленбург поддержали ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток – 2», несмотря на санкции США.

Премьер-министр Мануэла Швезиг раскритиковала подготовку санкций США в отношении компаний, принимавших участие в проекте. Швезиг призвала не смешивать строительство с внешней политикой. Премьер напомнила, что проект одобрен на международном уровне.

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

28 ноября стало известно, что правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против СП-2 в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Отмечалось, что Германия «полна решимости успешно реализовать» достигнутые двусторонние договоренности от 21 июля, которые, в частности, преследуют цель «удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

При этом, по информации издания Foreign Policy, администрация президента США Джо Байдена через своих сторонников-демократов в конгрессе добивается исключения санкций против «Северного потока – 2» из оборонного бюджета страны. Уточнялось, что действующая администрация Соединенных Штатов хочет предотвратить введение санкций в отношении компаний из ФРГ, связанных с СП-2.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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