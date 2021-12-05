Иммунолог назвал возможные сроки начала новой волны COVID-19 в России

В настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости COVID-19, но из-за нового штамма «Омикрон» следующий всплеск инфекции вероятен в конце января — начале февраля. Об этом в воскресенье, 5 декабря, заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», российский иммунолог Николай Крючков.

По его словам, последние недели в России идет заметный спад эпидемического процесса и в декабре вряд ли стоит ожидать всплеска заболеваемости. Он уточнил, что в скором времени число случаев заболевания будет ниже 30 тыс., но при этом, вероятно, останется выше 25 тыс. в условный период между волнами инфекции.

«Далее будет период праздников, которые имеют умеренно положительный противоэпидемический эффект. Далее, с учетом линии «Омикрон», которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Крючков предположил, что смешанной волны «Омикрона» и «Дельты» не будет, скорее всего новый штамм вытеснит доминирующий сейчас в России вариант.

В заключение иммунолог отметил, что период спада заболеваемости — прекрасное время для вакцинации и ревакцинации, и у россиян есть все возможности для подготовки к новому всплеску коронавирусной инфекции.

Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что о новом штамме «Омикрон» пока накоплено очень мало данных. Он отметил, что пока информация только анализируется и еще рано делать заявления по этому поводу.

4 декабря главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров заявил, что появление «Омикрона» может означать, что COVID-19 начал отступать. По его словам, новый штамм более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не дает тяжелых поражений легких.

Ранее, 3 декабря, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что новый штамм был выявлен в 38 странах мира, но «Дельта» всё еще остается доминантным вариантом. В тот же день в ВОЗ заявили, что не располагают данными о смертях из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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