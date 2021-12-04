Штамм «Омикрон» назвали вырождением коронавируса

Появление такого штамма коронавируса, как «Омикрон», может означать, что ковид начал отступать. Такое заявление сделал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров в пятницу, 3 декабря.

«Новый штамм, который зародился в Южной Африке, который здорово более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не дает тяжелых поражений легких. Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Он указал, что новая форма заболевания начала оттягивать его в сторону простуд.

«Он будет охватывать больше населения, но при этом он становится более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций», — заявил Никифоров.

3 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что штамм «Омикрон» выявлен в 38 странах мира, но «Дельта» остается доминантным вариантом коронавируса. Ранее в этот день в ВОЗ заявили, что не располагают данными о смертях из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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