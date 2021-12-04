Прямой эфир
Мир
Украина за два года приобрела у Турции не менее 10 боевых БПЛА
Мир
Блинкен заверил в отсутствии агрессии к РФ со стороны НАТО
Мир
Захарова раскритиковала слова Блинкена об «агрессивной России»
Мир
В Госдепе поблагодарили РФ и КНР за позицию по ядерной программе Ирана
Наука
Старт ракеты-носителя «Союз» перенесли на сутки
Общество
Профсоюз призвал шахтеров незамедлительно сообщать об опасных условиях труда
Политика
Встречу Лаврова и Блинкена в США назвали «сердечной и прямолинейной»
Мир
В Германии политику США против «Северного потока — 2» назвали неразумной
Общество
Билеты на все концерты Oxxxymiron раскупили за семь часов
Общество
В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «Омикрон» в 38 странах
Сюжет:

Штамм «Омикрон» назвали вырождением коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появление такого штамма коронавируса, как «Омикрон», может означать, что ковид начал отступать. Такое заявление сделал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров в пятницу, 3 декабря.

Правила и решения: как Россия готовится встретить «Омикрон»
В Роспотребнадзоре объяснили, почему срок карантина для прибывающих из Африки составит именно 14 дней

«Новый штамм, который зародился в Южной Африке, который здорово более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не дает тяжелых поражений легких. Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Он указал, что новая форма заболевания начала оттягивать его в сторону простуд.

«Он будет охватывать больше населения, но при этом он становится более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций», — заявил Никифоров.

3 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что штамм «Омикрон» выявлен в 38 странах мира, но «Дельта» остается доминантным вариантом коронавируса. Ранее в этот день в ВОЗ заявили, что не располагают данными о смертях из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021