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Проценко заявил о недостаточности данных о штамме «Омикрон»

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О новом штамме коронавируса «Омикрон» пока накоплено очень мало данных. Об этом 4 декабря заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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«Омикрон» — очень мало данных по нему накоплено, они только анализируются, чтобы делать по этому поводу заявления», — сказал он журналистам в ходе съезда партии «Единой России», передает «РИА Новости».

Ранее, в субботу, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров заявил, что появление «Омикрона» может означать, что COVID-19 начал отступать. По его словам, новый штамм более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не дает тяжелых поражений легких.

Ранее, 3 декабря, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что новый штамм был выявлен в 38 странах мира, но «Дельта» всё еще остается доминантным вариантом. В тот же день в ВОЗ заявили, что не располагают данными о смертях из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

Более точные данные о новом штамме появятся через несколько недель, отметили в организации. Вместе с тем в ВОЗ добавили, что, согласно предварительным исследованиям, «Омикрон» может распространяться быстрее, чем предыдущие варианты COVID-19.

1 декабря врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй сообщил, что в настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются сухой кашель, лихорадка и ночная потливость.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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