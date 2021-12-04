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Самолет с мигрантами вылетел из Минска в Ирак

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Самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways с почти 420 мигрантами на борту вылетел из белорусского аэропорта в Эрбиль. Об этом 4 декабря свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов на сайте национального аэропорта Минск.

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«На сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways Минск–Эрбиль зарегистрировано 419 пассажиров: 415 взрослых и четыре ребенка до двух лет», — рассказали в пресс-службе аэропорта «РИА Новости».

2 декабря США, Канада, Великобритания и Евросоюз призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции в отношении Белоруссии затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что власти Ирака организуют рейс для эвакуации 420 граждан из Белоруссии. Всего из Белоруссии в Ирак уже отправилось пять рейсов с мигрантами. Последний вылетел 28 ноября, на его борту было 430 человек.

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вывоз авиарейсами мигрантов из республики на родину должен оплачивать ЕС. По его словам, вопрос отсутствия рейсов связан с расходами на их осуществление. Лукашенко указал, что европейцы заявляют о выделении средств, но никаких денег не поступало.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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