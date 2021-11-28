Пятый рейс с беженцами отправили из Минска в Ирак

Еще одну группу беженцев отправили из Минска в Ирак. На родину вылетели около 430 мигрантов. Это уже пятый вывозной рейс Iraqi Airways из Минска. В общей сложности домой отправились 1900 мигрантов, передает телеканал «Известия». Беженцы хотели попасть в страны Европы с территории Белоруссии. Однако Евросоюз отказался впустить на свою территорию мигрантов из Ирака и других стран Ближнего Востока.

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