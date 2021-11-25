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Лукашенко заявил об обязанности ЕС оплачивать вывоз мигрантов из Белоруссии

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Вывоз авиарейсами мигрантов из Белоруссии на родину должен оплачивать Евросоюз. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Конституционной комиссии во Дворце независимости.

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По его словам, Минск собирает беженцев в аэропорту и не препятствует их выезду.

«Чего-то самолет сегодня не прислали?» — цитирует его «БелТА».

Вопрос отсутствия рейсов связан с расходами на их осуществление, продолжил Лукашенко. По его словам, европейцы заявляют о выделении средств, но «ни одной копейки сюда не поступило денег».

«Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит», — заключил он.

В настоящее время около 200 беженцев ожидают в Национальном аэропорту Минска вылета в Ирак. По данным властей Белоруссии, ЕС мер не принимает.

24 ноября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. В частности, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора заявил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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