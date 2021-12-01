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Ирак организует еще один рейс для эвакуации 420 человек из Белоруссии

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Власти Ирака 2 декабря организуют рейс для эвакуации 420 граждан из Белоруссии. Об этом в среду, 1 декабря, рассказал консул страны в республике Маджид Аль-Килани.

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«Мы организуем авиарейсы для эвакуации граждан Ирака из аэропорта Минска. Завтра утром вылетит самолет из Ирака и в 12–13 часов дня вылетит обратно из Минска с пассажирами. Будут эвакуированы 420 граждан, это примерно все пассажирские места в самолете. Этот рейс, как и прошлые авиарейсы, организовало иракское правительство», — сообщил консул «РИА Новости».

Всего из Белоруссии в Ирак уже отправилось пять рейсов с мигрантами. Последний вылетел 28 ноября, на его борту было 430 человек.

25 ноября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вывоз авиарейсами мигрантов из республики на родину должен оплачивать Евросоюз. По его словам, вопрос отсутствия рейсов связан с расходами на их осуществление. Лукашенко указал, что европейцы заявляют о выделении средств, но никаких денег не поступало.

24 ноября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. В частности, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора заявил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Позднее мигранты покинули палаточный лагерь на границе и переместились в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

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