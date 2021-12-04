Тела еще двух погибших подняли из шахты «Листвяжная»

Тела еще двух погибших горняков подняли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщает МЧС России в Telegram.

«Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области-Кузбассе. В ходе них четвертого декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Также сообщается, что проводятся работы во восстановлению вентиляционных перемычек в шахте и трубопровода для откачки воды с подтопленных частей горных выработок.

3 декабря тела еще 12 погибших в шахте подняли на поверхность. В тот же день горноспасатели установили местонахождение тел 14 погибших в шахте. Как сообщил генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС РФ Николай Медведев, поиск еще 15 погибших шахтеров продолжается.

2 декабря врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что спасатели круглосуточно будут вести работы по поиску и подъему тел погибших в результате аварии на «Листвяжной».

ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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