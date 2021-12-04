МИД Литвы запросил поддержки у ЕС из-за блокировки грузов Китаем

Литва ждет поддержки от Европы в вопросе блокировки Китаем ее грузов. Об этом сообщил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис в пятницу, 3 декабря.

Сам Вильнюс не имеет возможности исключать предприятия КНР из европейских таможенных систем.

«Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Мы не можем ввести ответных санкций, потому что не имеем возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие. Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться европейские институты и представлять Литву», — приводит слова Ландсбергиса Delfi.

18 ноября, несмотря на решительные протесты Пекина, в Литве заработало представительство Тайваня. Таким образом, Литва стала первой страной, разрешившей Тайваню открыть офис, в названии которого используется слово не «Тайбэй», а «Тайвань». Принципиальная разница заключается в том, что, хоть Тайвань и имеет де-факто представительства в других странах, в названии офисов фигурирует название города Тайбэй.

Данное решение Литвы возмутило Китай, который счел действия Вильнюса как нарушение принципа его территориальной целостности, а также как вмешательство в свои внутренние дела. Власти КНР понизили дипломатические отношения с прибалтийским государством до уровня поверенного в делах.

В МИД Литвы выразили сожаление о решении Китая понизить дипломатические отношения. В ведомстве указали, что открытие представительства Тайваня основано на экономических интересах.