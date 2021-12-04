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Россиян ограничат в использовании личного автомобиля

«Ъ»: транспортная стратегия РФ ограничит граждан в использовании личных автомобилей
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Меры, предусмотренные транспортной стратегией России до 2035 года, ограничат использование личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Такое решение направлено на улучшение экологии. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

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Отмечается, что планируется значительно сократить использование транспортных средств с неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и более чем в тысячу раз нарастить число заправок для электромобилей. В случае, если водители не захотят минимизировать свои поездки, им предлагается подумать о «совместном использовании транспортных средств» с другими гражданами.

Авторы стратегии (представители правительства, комиссий Госсовета и профильных комитетов Госдумы) обратили внимание на то, что 61% загрязняющих веществ, эмитируемых транспортом, приходится на автотранспорт, причем 82% вредных выбросов частиц происходит за счет стирания дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля. Решить эту проблему за счет смены автопарка невозможно, поэтому единственным выходом в сложившейся ситуации является ограничение использования личных авто путем пересаживания их владельцев на общественный транспорт. Как подчеркивается в стратегии, такой вариант является «безальтернативным».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что использование энергоэффективных технологий и внедрение электротранспорта в столице позволило снизить вредные выбросы в атмосферу. По его словам, сегодня качество воздуха в городе приближается к лучшим стандартам. Градоначальник отметил, что к 2030 году планируется перевести практически весь общественный транспорт Москвы на электричество. На сегодняшний день по числу электробусов российская столица занимает первое место среди европейских городов.

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