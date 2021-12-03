Собянин заявил о приближении качества воздуха в Москве к лучшим стандартам

Использование энергоэффективных технологий и внедрение электротранспорта в Москве позволило снизить вредные выбросы в атмосферу и приблизить качество воздуха в столице к лучшим стандартам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу, 3 декабря, в ходе участия в сессии «Города-2030. Прогресс человечества» на «Форуме России: определяя будущее» в рамках всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае.

«За последние годы вредные выбросы в атмосферу снизились в несколько раз. И сегодня качество воздуха в Москве приближается к лучшим стандартам», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что по числу электробусов российская столица сегодня занимает первое место среди европейских городов.

«А к 2030 году мы должны практически весь общественный транспорт Москвы перевести на электричество. Тем самым Москва вносит свой вклад в решение глобальной проблемы защиты климата», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, благоустройство и озеленение также являются ключом к улучшению экологической обстановки. В мегаполисе ежегодно высаживают тысячи новых деревьев, пишет «Москва 24». «Зеленые пространства занимают половину площади Москвы. Тем не менее мы каждый год высаживаем тысячи новых деревьев», — заключил Собянин.

Ранее, 24 ноября, Собянин сообщил, что Москва заняла первое место в категории «Госуправление» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций». Также город занял вторые места в категориях «Социальный капитал в сфере ESG» и «Сообщество ESG-предпринимателей». Рейтинг учитывает вовлечение в решение проблем экологии, социальной сферы и управления. В общем зачете городов столица России обошла Париж, Берлин и Барселону.