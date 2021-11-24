Собянин сообщил о победе Москвы в европейском рейтинге «городов будущего»

Москва заняла первое место в категории «Госуправление» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин 24 ноября.

Также город занял вторые места в категориях «Социальный капитал в сфере ESG» и «Сообщество ESG-предпринимателей». Рейтинг учитывает вовлечение в решение проблем экологии, социальной сферы и управления.

Москва в общем зачете городов обошла Париж, Берлин и Барселону, следует из исследования мюнхенского центра DEEP Ecosystems. Как отметил Собянин, в российской столице действует больше 130 тыс. технологических компаний, постоянно растет число ESG-ориентированных организаций.

«Благодарю за высокую оценку нашей работы — такие результаты стали возможны за счет комфортных условий для создания инноваций, их внедрения в городскую экономику и использования жителями», — заключил Собянин.

В декабре Москва поднялась на три позиции в рейтинге «умных городов» (Smart Centres Index), составленном компанией Z/Yen. Лидерами списка стали Нью-Йорк, Лондон и Сингапур.

В ноябре прошлого года столица РФ выиграла в двух номинациях в сфере туризма в рамках европейского этапа конкурса World Travel Awards. Она стала победительницей в номинациях «Лучшее туристическое направление в Европе. Город» и «Лучшее туристическое направление для изучения культурного наследия в Европе».