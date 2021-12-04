Экс-председатель ЕК пожалел об уходе Меркель с поста канцлера ФРГ

Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер высказался об уходе с поста канцлера Германии Ангелы Меркель и признал, что ему будет ее не хватать, несмотря на то, что иногда она его «раздражала», пишет 3 декабря Die Welt.

«Она сделала очень, очень много хорошего в Европе в целом. Мне будет ее не хватать. Потому что у нее есть очень редкое в Европе свойство слушать всех равномерно. Она уделяла одинаковое внимание крупным, малым и средним государствам-членам [ЕС]. И это выражалось в том, что она вела себя не как царек, мол, «я, как канцлер республики, хотела бы этого и этого». Нет, она всегда умела создавать круг равных. И я восхищался ею в то время», — сказал Юнкер.

Вспоминая кризис с беженцами в 2015 году, Юнкер отметил, что европейские проблемы были не только заслугой Меркель или демонстрацией ее неспособности справиться с чем-то. Это была в том числе и неспособность всех стран-членов ЕС.

«Меня иногда раздражало, что ей требовалось так много времени, чтобы перейти от размышлений о последствиях к действиям в настоящем», — признался экс-глава ЕК.

Но именно благодаря этой способности Меркель показала себя государственником в кризисе беженцев 2015 года, потому что она интенсивно занималась вопросом о том, какие потенциально катастрофические последствия могло иметь закрытие границ, добавил Юнкер.

«Я ею тогда очень восхищался. Она поступила правильно в нужный момент, потому что в определенное время она была нужной женщиной в нужном месте», — сказал он.

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель сложит с себя обязанности после избрания нового главы правительства, которое предварительно назначено на 8 декабря.

Накануне, 3 декабря, во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине состоялись торжественные проводы Меркель с поста канцлера. Оркестр бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по выбору главы кабмина, среди которых был и панк-хит из ГДР Нины Хаген — Du hast den Farbfilm vergessen (нем. «Ты забыл цветную пленку»).