Прямой эфир
Мир
Бюрократию назвали единственной причиной непризнания вакцины «Спутник V» в ВОЗ
Общество
Сбежавший из колонии оказался рецидивистом с криминальным прошлым
Мир
На Украине ускорят расследование более 200 дел против крупного бизнесмена
Общество
Врио главы МЧС рассказал о способности «почуять опытом» неладное на «Листвяжной»
Мир
Миротворцы РФ провели антиковидные мероприятия на всех постах в Карабахе
Мир
ЕС и США признали важность дипломатических контактов с Китаем
Армия
Минобороны сообщило о скорой отправке в арктические войска роботов-эвакуаторов
Наука
NASA не успеет отработать технологии для полета на Луну и Марс до 2030 года
Спорт
Роналду в матче «МЮ» против «Арсенала» забил 801-й гол в карьере
Общество
Рейтинг туристических порталов РФ составили в ВШЭ

Политологи оценили итоги деятельности Меркель как канцлера ФРГ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ангела Меркель отказалась вновь выдвигаться на пост канцлера Германии в 2021 году. Бундестаг выберет ее преемника только 8 декабря, но уже 2 декабря Меркель официально попрощалась со своей политической карьерой. Торжественная церемония прошла во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине. По традиции, виновник торжества самостоятельно подобрала музыкальные произведения для исполнения оркестром Бундесвера. Выбор Ангелы Меркель, которая до сих пор была известна пристрастием к классической музыке, многих удивил.

«Так хорошо знающего Россию канцлера больше не будет»
Биограф Ангелы Меркель Ральф Больман — об итогах ее правления и будущих отношениях ФРГ и РФ

Первой песней стал Христианский гимн XVIII века — «Großer Gott, wir loben Dich» (нем. «Святой Бог, мы славим имя твое») — отсылка к воспитанию Ангелы Меркель в семье протестантского пастора и религиозному наполнению ее партии ХДС. Второй Меркель захотела послушать песню Хильдегарды Кнеф «Für mich soll's rote Rosen regnen» («Для меня будет идти дождь из красных роз»), подростковая лирика которой наводит на мысли о самоиронии канцлера. Самый провокационный выбор — панк-хит из ГДР Нины Хаген — «Du hast den Farbfilm vergessen» (нем. «Ты забыл цветную пленку»). Некоторые комментаторы высказали предположение, что Ангела Меркель таким образом выразила критику в адрес своих коллег-мужчин.

Политологи поделились с «Известиями» своими комментариями касательно 16-летней деятельности Ангелы Меркель в должности канцлера Германии. Так, немецкий политолог Александр Рар посетовал, что канцлер не смогла решить кризис с беженцами, и прямо сейчас, когда она покидает свой пост, на границе Польши и Белоруссии строится новая «берлинская стена» — «впервые за 30 лет».

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов в свою очередь напомнил, что нынешний кризис ничтожен по сравнению с тем, что происходило по всему южно-балканскому периметру в 2015 году. Меркель тогда приняла правильное, по мнению Белова, решение — открыть границы, а затем уже разбираться с проблемой. Замруководителя Института исследования парламентаризма в Берлине Беньямин Хёне добавил, что «это был гуманный поступок со стороны относительно богатой страны, которая тем самым продемонстрировала свою международную солидарность».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ангельское пение: канцлерин Германии проводили на пенсию под панк-хит»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021