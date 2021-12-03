Политологи оценили итоги деятельности Меркель как канцлера ФРГ

Ангела Меркель отказалась вновь выдвигаться на пост канцлера Германии в 2021 году. Бундестаг выберет ее преемника только 8 декабря, но уже 2 декабря Меркель официально попрощалась со своей политической карьерой. Торжественная церемония прошла во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине. По традиции, виновник торжества самостоятельно подобрала музыкальные произведения для исполнения оркестром Бундесвера. Выбор Ангелы Меркель, которая до сих пор была известна пристрастием к классической музыке, многих удивил.

Первой песней стал Христианский гимн XVIII века — «Großer Gott, wir loben Dich» (нем. «Святой Бог, мы славим имя твое») — отсылка к воспитанию Ангелы Меркель в семье протестантского пастора и религиозному наполнению ее партии ХДС. Второй Меркель захотела послушать песню Хильдегарды Кнеф «Für mich soll's rote Rosen regnen» («Для меня будет идти дождь из красных роз»), подростковая лирика которой наводит на мысли о самоиронии канцлера. Самый провокационный выбор — панк-хит из ГДР Нины Хаген — «Du hast den Farbfilm vergessen» (нем. «Ты забыл цветную пленку»). Некоторые комментаторы высказали предположение, что Ангела Меркель таким образом выразила критику в адрес своих коллег-мужчин.

Политологи поделились с «Известиями» своими комментариями касательно 16-летней деятельности Ангелы Меркель в должности канцлера Германии. Так, немецкий политолог Александр Рар посетовал, что канцлер не смогла решить кризис с беженцами, и прямо сейчас, когда она покидает свой пост, на границе Польши и Белоруссии строится новая «берлинская стена» — «впервые за 30 лет».

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов в свою очередь напомнил, что нынешний кризис ничтожен по сравнению с тем, что происходило по всему южно-балканскому периметру в 2015 году. Меркель тогда приняла правильное, по мнению Белова, решение — открыть границы, а затем уже разбираться с проблемой. Замруководителя Института исследования парламентаризма в Берлине Беньямин Хёне добавил, что «это был гуманный поступок со стороны относительно богатой страны, которая тем самым продемонстрировала свою международную солидарность».

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«Ангельское пение: канцлерин Германии проводили на пенсию под панк-хит»