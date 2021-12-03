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Стали известны детали дорожного конфликта со стрельбой в Москве

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Стали известны детали дорожного конфликта, в ходе которого водитель Cadillac Escalade открыл стрельбу по таксисту в центре Москвы.

По данным РЕН ТВ, водитель такси заблокировал полосу движения. Стоящие в пробке водители не могли объехать данный автомобиль, так как им пришлось бы пересечь сплошную линию разметки.

Зеленый сигнал светофора на данном перекрестке горит всего несколько секунд. После этого водители около двух минут вынуждены ждать разрешающего сигнала, уточняет телеканал.

Отмечается, что водитель Cadillac долго стоял за таксистом на светофоре, а потом не выдержал и вышел разобраться. Словесная перепалка мужчин перешла в драку, после чего владелец внедорожника выстрелил в таксиста из травматического пистолета.

Инцидент произошел ранее в этот день на Большой Грузинской улице. Злоумышленник был задержан, пострадавшего госпитализировали.

Позже была опубликована видеозапись с места конфликта. На кадрах видно большое скопление людей и автомобилей. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники дорожно-патрульной службы.

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