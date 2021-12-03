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Опубликовано видео с места дорожного конфликта со стрельбой в Москве

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места дорожного конфликта со стрельбой в центре Москвы. Инцидент произошел в пятницу, 3 декабря

На кадрах видно большое скопление людей и автомобилей. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники Дорожно-патрульной службы.

Инцидент произошел ранее в этот день на Большой Грузинской улице. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них осуществил выстрел, предварительно, из травматического оружия. Злоумышленник был задержан, пострадавшего госпитализировали.

По некоторым данным, потасовка произошла между водителем Cadillac Escalade и таксистом. Водитель иномарки открыл стрельбу, после чего скрылся. Сообщалось, что машина, предположительно, принадлежит мужчине по имени Дмитрий Махалов.

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