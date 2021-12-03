Полиция в Москве разыскивает автомобиль Cadillac Escalade после стрельбы

Правоохранители разыскивают в Москве автомобиль модели Cadillac Escalade после стрельбы на 2-й Брестской улице. Об этом 3 декабря сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них открыл стрельбу. После этого злоумышленник скрылся. Также, по некоторым данным, перед тем как покинуть место происшествия, он пытался оказать пострадавшему помощь.

Разыскиваемый автомобиль, предположительно, принадлежит Дмитрию Махалову. При этом пока нет точной информации о том, кто находился за рулем машины.

Днем ранее в столичном районе Отрадное сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) задержали мужчину, угрожавшего ножом охраннику магазина. Задержанным оказался 32-летний житель столицы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.