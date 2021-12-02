В Москве задержали мужчину с охотничьим ножом за угрозы охраннику магазина
Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) задержали мужчину, угрожавшего ножом охраннику магазина, в столичном районе Отрадное. Об этом сообщили в четверг, 2 декабря, в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.
В ведомстве отметили, что в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из охраняемого гипермаркета на улице Декабристов.
«К прибывшим стражам правопорядка обратился сотрудник охраны, сообщивший о буйном посетителе, который начал угрожать ему охотничьим ножом в ответ на замечание по поводу вызывающего и агрессивного поведения», — отметили в пресс-службе. Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, несмотря на оказанное активное физическое сопротивление.
Задержанным оказался 32-летний житель столицы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее, 13 ноября, в центре Москвы на улице Неглинной неизвестный напал на посетителей хинкальной. Мужчина выхватил нож и ударил им двоих человек. После происшествия он покинул заведение и продолжил вести себя агрессивно на улице. Нож мужчина так и не спрятал. Затем он скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.