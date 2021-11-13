Посетитель хинкальной в Москве ранил ножом двух человек

В центре Москвы на улице Неглинной неизвестный напал на посетителей хинкальной. По информации РЕН ТВ, мужчина выхватил нож и ударил им двоих человек.

Сообщается, что после происшествия он покинул заведение и продолжил вести себя агрессивно на улице. Нож мужчина так и не спрятал. После этого он скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

На место инцидента выехали правоохранители. Подробности инцидента устанавливаются.

12 октября женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса в Чебоксарах и нанесла ему ножевое ранение в шею. Врачи оказали пострадавшему первую помощь: 23-летнего мужчину госпитализировали. Женщину, которая напала на водителя, доставили в отдел полиции.