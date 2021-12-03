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В регионы направили более 1,2 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона»

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Более 1,2 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» направлено в субъекты России. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили журналистам в научном центре «Вектор».

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«В России продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. 24 ноября начались отправки в регионы новой партии вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированной 13 октября 2020 года. Объем очередной партии вакцины составляет 1,2 млн доз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество доз было направлено в Санкт-Петербург и Кемеровскую область — 76,6 тыс. и 52,9 тыс. доз соответственно. В ближайшее время вакцина будет распределена по пунктам вакцинации.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в этот день заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. Она добавила, что, по состоянию на 3 декабря, вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

23 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%. По его словам, выделенные средства на препараты для внутривенного введения пациентам в стационарах помогли закупить лекарства.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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