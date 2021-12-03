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Нормы о ликвидации вреда экологии распространят на угольные шахты

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Законопроект о ликвидации экологического ущерба собственниками предприятий распространят на угольные шахты, Госдума планирует принять документ в трех чтениях до конца года. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил председатель комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин на форуме «Мы вместе».

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Отмечается, что законопроект обязывает собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Он был поддержан Госдумой 24 ноября.

Согласно законопроекту, владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до конца срока эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить по нему положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Накануне президент РФ Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил президент страны.

Глава государства подчеркнул, что происшествие на шахте — общая беда и боль для Кузбасса и всей России. Он обратился к правительству РФ и властям Кузбасса с просьбой разобраться в каждом отдельном случае при оказании помощи родственникам погибших и пострадавших.

Также Путин заявил о необходимости создать для шахтеров такие экономические условия, чтобы у них не возникало необходимости рисковать собой. Существующая система оплаты создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, отметил президент.

Помимо этого, глава государства выступил за ужесточение требований к обеспечению безопасности на шахтах и детализацию составов административных правонарушений в этой сфере.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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