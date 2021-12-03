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Мать погибшего шахтера рассказала о его жалобах на нарушения «Листвяжной»

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Родственники и знакомые погибших шахтеров в Кемеровской области пришли на митинг, чтобы почтить память жертв трагедии на шахте «Листвяжная» 25 ноября. 3 декабря — девять дней со дня ЧП, в котором погиб 51 человек.

«Сын погиб. Ровно 50 лет ему в сентябре исполнилось. У меня два сына, оба шахтеры. Один погиб, второй — в шахте, еще пока живой. Я сама 30 лет отработала в шахте и знаю, что это такое. Да все нарушения там были. И сын приходил, часто говорил о нарушениях. Но кто верит нам, шахтерам?» — поделилась женщина с РЕН ТВ.

«Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул»
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Отец еще одного погибшего шахтера сообщил, что сын ничего ему не рассказывал, и вопрос о нарушениях на шахте он не стал комментировать.

«Очень больно. Обидно за всех, особенно за сына своего. Ему 41 год был, работал там в лаве непосредственно. Работа сложная в шахте. Я сам шахтер. Я не могу судить. Пишут и говорят, что были нарушения», — сказал он.

Ранее, 3 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев возложил цветы на Аллее шахтерской славы в ПГТ Грамотеино в память о погибших на шахте «Листвяжная». В кузбасских храмах в этот день пройдут панихиды по погибшим.

Трагедия на шахте произошла 25 ноября. Утром началось задымление. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

Врио главы МЧС Александр Чуприян позднее рассказал, что спасатели буквально «почуяли опытом» неладное на «Листвяжной» и отправились в составе четырех, а не двух бригад.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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