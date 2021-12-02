Семьям пострадавших и погибших на «Листвяжной» выделят более 40 квартир

Более 40 квартир выделят семьям погибших и пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом 2 декабря заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Более 40 квартир будет выдано для [семей] погибших и пострадавших. Решаются сразу вопросы и обучения, и лечения. Я веду сам личный прием с каждым пострадавшим, уже за три дня 28 человек прошли через мой прием», — сказал Цивилев.

Как ранее в этот день сообщал Цивилев, власти Кемеровской области выплатят дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших на шахте «Листвяжная». По 400 тыс. рублей дополнительно получат семьи тех, кто получил тяжелые травмы. По 200 тыс. рублей направят пострадавшим в средней и легкой степени тяжести, отметил глава региона.

29 ноября Цивилев сообщил, что более 100 млн рублей выплатила компания-владелец семьям погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная».

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.