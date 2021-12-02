Прямой эфир
Общество
Путин назвал общей болью России трагедию на шахте в Кузбассе
Общество
Попова сообщила о введении в РФ карантина для прибывающих из ряда стран Африки
Политика
Лавров заявил о готовности РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США
Общество
Правительство России выделит 100 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Общество
В ГД оценили новый алгоритм получения медотвода от вакцинации COVID-19 в Москве
Общество
В Крыму прокомментировали задержание группы украинских диверсантов
Экономика
В Saxo Bank предрекли перенос отказа стран от нефти и газа на 5–10 лет
Общество
Попова назвала гипотезой возможное «самоуничтожение» коронавируса в Японии
Политика
Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя
Экономика
Набиуллина назвала условие понижения ключевой ставки быстрее прогноза
Сюжет:

Семьям пострадавших и погибших на «Листвяжной» выделят более 40 квартир

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 40 квартир выделят семьям погибших и пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом 2 декабря заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Боль земли: из-за чего погибли шахтеры и спасатели в Кузбассе
В России осталось около 20% опасных выработок наподобие «Листвяжной»

«Более 40 квартир будет выдано для [семей] погибших и пострадавших. Решаются сразу вопросы и обучения, и лечения. Я веду сам личный прием с каждым пострадавшим, уже за три дня 28 человек прошли через мой прием», — сказал Цивилев.

Как ранее в этот день сообщал Цивилев, власти Кемеровской области выплатят дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших на шахте «Листвяжная». По 400 тыс. рублей дополнительно получат семьи тех, кто получил тяжелые травмы. По 200 тыс. рублей направят пострадавшим в средней и легкой степени тяжести, отметил глава региона.

29 ноября Цивилев сообщил, что более 100 млн рублей выплатила компания-владелец семьям погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная».

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021