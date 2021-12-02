В Кузбассе дополнительно выплатят по 1 млн рублей семьям погибших на «Листвяжной»

Власти Кемеровской области выплатят дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших на шахте «Листвяжная». Об этом 2 декабря сообщается в Тelegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

По 400 тыс. рублей дополнительно получат семьи тех, кто получил тяжелые травмы. По 200 тыс. рублей направят пострадавшим в средней и легкой степени тяжести, отметил глава региона.

«Сразу после аварии область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тыс. рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице — 150 тыс. рублей, лечащимся амбулаторно — 75 тыс. рублей», — напомнил Цивилев.

Зарплату в период простоя шахты получат как сотрудники «Листвяжной», так и работники подрядных компаний.

Круглосуточные аварийные работы на шахте продолжаются, добавил глава Кузбасса.

Накануне стало известно, что число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 99 человек. Об этом рассказали в правительстве региона.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Погиб 51 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.

Прокуроры после трагедии на «Листвяжной» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.