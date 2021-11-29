Владелец «Листвяжной» выплатил семьям жертв и пострадавших более 100 млн рублей

Более 100 млн рублей выплатила компания-владелец семьям погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщил в понедельник, 29 ноября, губернатор области Сергей Цивилев.

Он уточнил, что из областного бюджета и муниципалитетов будут завершены все выплаты. По словам главы региона, две семьи отказались получать выплаты, пока не будут подняты на поверхность тела их родственников.

«Мы с уважением относимся к такому решению. Одновременно идет выплата денег со стороны компании, выплачено более 100 млн рублей», — подчеркнул Цивилев в ходе беседы с журналистами.

Выплаты семьям погибших и пострадавших осуществляют и власти Кемеровской области с 27 ноября.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на «Листвяжной» выявили 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты в Кузбассе. 29 ноября были подняты на поверхность тела 11 погибших при трагедии.

По последним данным, число пострадавших превысило 90 человек, 30 из них — горноспасатели. 29 ноября власти Кузбасса ввели режим ЧС в Кемеровской области.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.