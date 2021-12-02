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Лукашенко заявил о планах оппозиции провести новые уличные акции протеста

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Белорусская оппозиция планирует устроить новые уличные акции протеста и дестабилизировать обстановку. Об этом 2 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали», — цитирует его «РИА Новости».

Он уточнил, что программа составлена из трех этапов. Третий этап заключен во «взрыве обстановки».

По его словам, ради финансирования организаторы готовы подставить людей «под ОМОН, под дубинки, подо что угодно».

Ранее в четверг Лукашенко отметил в беседе со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным, что попытка «удушения Белоруссии», проводимая западными странами, находится в общем контексте борьбы с Россией.

1 октября Лукашенко отказался говорить о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской в интервью CNN. По его словам, лидером оппозиции может быть человек, проживающий в конкретной стране и имеющий иную точку зрения. При этом глава Белоруссии добавил, что знает оппозиционеров в стране.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК республики, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны ЕС.

Тихановская также не согласилась с итогами выборов, призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов и покинула страну. В октябре того же года была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.

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