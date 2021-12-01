В Москве простились с музыкантом Александром Градским

1 декабря народного артиста России Александра Градского проводили в последний путь. Церемония прощания состоялась в театре «Градский холл» в Москве. Отдать дань памяти музыканту пришли его близкие, коллеги и поклонники.
Попрощаться с певцом пришли его коллеги Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, а также старшие дети Градского — Мария и Даниил — и его вдова Марина Коташенко. Композитора похоронили на Ваганьковском кладбище.
О кончине 72-летнего музыканта стало известно 28 ноября. Сообщалось, что в сентябре он переболел COVID-19 и с тех пор плохо себя чувствовал, но продолжал работать. В частности, он был одним из наставников в телешоу «Голос» на Первом канале.
26 ноября певца экстренно госпитализировали. Он перенес инсульт и лежал в нейрореанимации.
Музыкант Леонид Агутин рассказал «Известиям», что Градский последнее время часто жаловался на здоровье, но его невозможно было заставить заниматься собой. Агутин добавил, что во время их последней встречи, которая состоялась около двух недель назад, у Градского было «ужасное самочувствие».
В связи со смертью артиста телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца направил президент России Владимир Путин.
Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Одну из улиц родного города композитора было решено назвать в его честь. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России, а спустя два года стал народным артистом РФ.
Российский певец и композитор, один из основоположников отечественной рок-музыки Александр Градский умер в Москве 28 ноября. «Известия» вспоминают замечательного артиста
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске (Челябинская область)
Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
Свою первую рок-группу Градский создал в середине 1960-х
Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Всесоюзная известность пришла к нему после выхода фильма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», к которому Градский написал музыку и исполнил песни
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Александр Градский много работал в разных формах, включая симфонические сочинения и хоровую музыку
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
В 2000 году Градский был удостоен звания народного артиста России
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
В 1997 году в Большом зале Московской консерватории состоялся концерт «Шлягеры уходящего века». Александр Градский и Лариса Долина исполняли популярные песни XX столетия, оркестром дирижировал Евгений Светланов
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
Одной из самых популярных песен Градского была написанная Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым композиция «Как молоды мы были»
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
В последние годы Градский был одним из наставников популярного телешоу «Голос»
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
Дискография Градского насчитывает более 20 сольных альбомов, он автор нескольких рок-опер и музыки ко многим художественным фильмам
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко