В Москве простились с музыкантом Александром Градским

1 декабря народного артиста России Александра Градского проводили в последний путь. Церемония прощания состоялась в театре «Градский холл» в Москве. Отдать дань памяти музыканту пришли его близкие, коллеги и поклонники.

Попрощаться с певцом пришли его коллеги Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, а также старшие дети Градского — Мария и Даниил — и его вдова Марина Коташенко. Композитора похоронили на Ваганьковском кладбище.

О кончине 72-летнего музыканта стало известно 28 ноября. Сообщалось, что в сентябре он переболел COVID-19 и с тех пор плохо себя чувствовал, но продолжал работать. В частности, он был одним из наставников в телешоу «Голос» на Первом канале.

26 ноября певца экстренно госпитализировали. Он перенес инсульт и лежал в нейрореанимации.

Музыкант Леонид Агутин рассказал «Известиям», что Градский последнее время часто жаловался на здоровье, но его невозможно было заставить заниматься собой. Агутин добавил, что во время их последней встречи, которая состоялась около двух недель назад, у Градского было «ужасное самочувствие».

В связи со смертью артиста телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца направил президент России Владимир Путин.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Одну из улиц родного города композитора было решено назвать в его честь. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России, а спустя два года стал народным артистом РФ.