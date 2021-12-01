Агутин рассказал о последней встрече с Градским

Певец и композитор Александр Градский последнее время часто жаловался на здоровье, но его невозможно было заставить заниматься собой, рассказал в среду, 1 декабря, музыкант Леонид Агутин во время похорон Градского.

«Помню, сидит он, сидит на съемках «Голоса», скучно ему, надо пообщаться. «Как дела? Пойдешь на следующий сезон?» — и на часик обсуждение, нужно не нужно, как будем себя вести, на чем настаивать и что спускать на тормозах. Он всегда собирал наши мнения независимо от возраста, хотел знать, что думает каждый. Под конец стал часто хвалить — я еще подумал, что не к добру как-то. Всех хвалил, почти не ругал. Но при этом всегда было так: я тебя хвалю, но ты не расслабляйся!» — поделился он с «Известиями».

Агутин добавил, что во время их последней встречи, которая состоялась около двух недель назад, у Градского было «ужасное самочувствие», он часто жаловался на него. При этом композитор никак не хотел заниматься своим здоровьем, никто не мог его убедить остаться дома и приостановить работу, добавил музыкант.

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, в свою очередь, назвал Градского «духовным отцом».

«Когда такие люди есть, пусть даже вы с ними не общаетесь каждый час, каждый день, просто сам факт их существования очень поддерживает, придает уверенности, дарует спокойствие», — рассказал Мазаев.

Он также напомнил, что «несмотря на свою резкость, Градский был человеком с большим сердцем, и он очень многим помог — добрым словом, реальным делом, своим примером».

«Мы все осиротели без него», — заключил Мазаев.

Ранее в среду Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания с артистом состоялась в театре «Градский Холл». Перед зданием выстроилась очередь из людей, желающих отдать дань памяти музыканту.

Проститься с Градским пришли артисты Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и др. На церемонии присутствовали старшие дети композитора — Мария и Даниил, а также его вдова Марина Коташенко.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца в тот же день направил президент России Владимир Путин.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

В родном городе музыканта намерены увековечить его память.