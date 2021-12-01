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В Москве простились с музыкантом Александром Градским

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В среду в Москве простились с композитором Александром Градским, который ушел из жизни в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. В сентябре он перенес COVID-19 и с тех пор плохо себя чувствовал, но продолжал трудиться.

Прощание с Александром Градским проходило в театре, который носит его имя, «Градский Холл». Десятки поклонников пришли к столичному театру, где музыкант семь лет проработал художественным руководителем. Перед зданием выстроилась очередь из желающих отдать дань памяти Градскому.

Также на прощание с коллегой пришли артисты Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и др. На церемонии присутствовали и старшие дети Градского — Мария и Даниил, а также его вдова Марина Коташенко.

Гроб с телом Александра Градского понесли в последний путь под аплодисменты, композитора похоронили на Ваганьковском кладбище.

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Певец и композитор стоял у истоков российской рок-музыки

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. 26 ноября певца экстренно госпитализировали в Москве. Отмечалось, что народный артист перенес инсульт и лежал в нейрореанимации.

1 декабря музыкант Леонид Агутин рассказал «Известиям», что Градский последнее время часто жаловался на здоровье, но его невозможно было заставить заниматься собой. Агутин добавил, что во время их последней встречи, которая состоялась около двух недель назад, у Градского было «ужасное самочувствие».

В связи со смертью артиста телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца направил президент России Владимир Путин.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Одну из улиц родного города певца и композитора назвали в его честь. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России, а спустя два года стал народным артистом РФ.

В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос» на Первом канале.

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