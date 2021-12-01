Власти Ирландии подтвердили первый случай «Омикрон»-штамма

В Ирландии подтвержден первый случай нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 1 декабря сообщили в минздраве республики.

«Команда эпидемиологического надзора института общественного здравоохранения (экспертного органа при минздраве Ирландии. — Ред.) собиралась на регулярной основе на протяжении последней недели для мониторинга ситуации с вариантом «Омикрон» SARS-CoV-2, и сегодня мы подтверждаем, что один случай был выявлен в Ирландии», — заявил главный санитарный врач Тони Холохэн.

Он добавил, что пациент, у которого выявлено заболевание, прибыл из одной из семи стран Африки — Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Эсватини, — внесенных правительством в особый список.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия введет двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 26 ноября отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма.

27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

1 декабря врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй сообщил, что в настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются сухой кашель, лихорадка и ночная потливость.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.