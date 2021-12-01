Прямой эфир
Политика
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря
Мир
Матвиенко назвала ложью утверждения о планах России напасть на Украину
Экономика
Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы
Мир
Глава ЕК предложила обсудить введение обязательной вакцинации в ЕС
Мир
Кремль заявил о беспрецедентном давлении на Минск со стороны Запада
Мир
Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток
Мир
Страны ЕС призвали готовиться к введению ограничений из-за штамма «Омикрон»
Экономика
Матвиенко назвала попытки США противодействовать СП-2 трагикомедией
Мир
В Кремле оценили готовность Турции стать посредником между РФ и Украиной
Мир
В ГД назвали лишенными логики угрозы Кулебы Минску из-за «признания» Крыма
Сюжет:

Власти Ирландии подтвердили первый случай «Омикрон»-штамма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ирландии подтвержден первый случай нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 1 декабря сообщили в минздраве республики.

Штамм в паспорте: что изменится в России из-за «Омикрона»
И какие методы борьбы с пандемией допускают политики

«Команда эпидемиологического надзора института общественного здравоохранения (экспертного органа при минздраве Ирландии. — Ред.) собиралась на регулярной основе на протяжении последней недели для мониторинга ситуации с вариантом «Омикрон» SARS-CoV-2, и сегодня мы подтверждаем, что один случай был выявлен в Ирландии», — заявил главный санитарный врач Тони Холохэн.

Он добавил, что пациент, у которого выявлено заболевание, прибыл из одной из семи стран Африки — Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Эсватини, — внесенных правительством в особый список.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия введет двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 26 ноября отметил, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма.

27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

1 декабря врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй сообщил, что в настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются сухой кашель, лихорадка и ночная потливость.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021